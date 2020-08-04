Джакарта, , 13:13 — REGNUM В национальной полиции Индонезии отметили снижение уровня преступности в стране на 3,06% за последнюю неделю, сообщает Kompas.

«Произошло снижение уровня преступности на 3,06%», — заявил начальник отдела связи с общественностью национальной полиции Индонезии Ави Сетионо.

По его словам, за неделю число преступлений в Индонезии сократилось на 173. Всего за неделю в стране зарегистрировано 5656 совершенных преступлений.

По данным национальной полиции Индонезии, в стране зарегистрировано 580 правонарушений, связанных с оборотом наркотиков. Далее следуют 538 случаев кражи, 166 случаев угона транспортных средств, и 70 случаев изнасилования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии за сутки выявили 1922 случая заражения SARS-CoV-2 на территории страны.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии подтвердили свыше 115 тысяч носителей SARS-CoV-2