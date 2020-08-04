Москва, , 13:15 — REGNUM С января по июнь 2020 года самым продаваемым корейским авто в России стала модель Kia Rio. Об этом 4 августа сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Всего за шесть месяцев текущего года российским дилерам удалось реализовать 36,2 тыс. единиц корейского седана Rio, что на 24% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Второе место занимает Hyundai Creta. Её приобрели 29,6 тыс. российских автолюбителей. На третьем месте разместилась модель Hyundai Solaris с результатом 18,4 тыс. проданных авто.

Пятерку лидеров замыкают Kia Sportage (10,9 тыс. ед.) и Kia Optima (7,5 тыс. ед.).

Напомним, всего за первое полугодие нынешнего года в РФ было реализовано 145,3 тыс. новых легковых машин корейских брендов, что на 27% меньше, чем год назад.

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