Ташкент, , 13:11 — REGNUM Правительство Узбекистана выделит субсидии на обеспечение водой приусадебных участков в регионах с тяжелыми условиями водоснабжения. Это следует из соответствующего постановления правительства республики, сообщает издание Norma.uz.

Средства будут выделены на бурение вертикальных скважин, покупку устройств для подъема воды из рек, каналов и других водных объектов для полива земель, которые не используются в сельском хозяйстве.

Власти обещают компенсировать 50% затрат, связанных с введением каждого гектара, не используемого в сельском хозяйстве. Однако размер субсидии не может превышать 50 базовых расчетных величин ($1093). Кроме того предусматриваются субсидии на бурение скважин.

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