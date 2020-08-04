Екатеринбург, , 13:11 — REGNUM Необходимо открыть все аттракционы в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского (Екатеринбург), заявил глава города Александр Высокинский.

Как передаёт Justmedia, с таким требованием мэр обратился к директору парка Екатерине Кейльман. Открывать аттракционы нужно с соблюдением санитарных требований, подчеркнул мэр.

«В выходные я заеду, и если увижу, что нарушаете — закрою в тот же день!» — сказал градоначальник.

Пока аттракционы в парке не работают.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области продлили «режим повышенной готовности» по коронавирусу по 10 августа 2020 года.