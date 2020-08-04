Самара, , 13:00 — REGNUM Три пациента с COVID-19 скончались за сутки в Самарской области. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, 31-летняя женщина страдала заболеваниями нервной системы, 82-летний мужчина страдал заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а 60-летний мужчина страдал заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Всего в регионе скончались 97 пациентов с COVID-19.

Отмечается, что за минувшие 24 часа по области было выявлено 36 фактов заражения коронавирусом. А всего было выявлено 7011 фактов заражения данной инфекцией. При этом 5161 человек справились с ней. На учете у врачей стоят 369 человек.

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