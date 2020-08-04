Смоленск, , 12:57 — REGNUM 16 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Смоленской области за минувшие сутки, данные 4 августа опубликовал федеральный оперативный штаб.

Два пациента с подтверждённым заражением за минувшие сутки скончались, за тот же период выписаны с выздоровлением после коронавируса 74 человека.

Всего в Смоленской области с 28 марта положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 5736 человек, из них выздоровели 4360 человек, скончались 104 человека.