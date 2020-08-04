Новосибирск, , 12:56 — REGNUM В Бердске уголовное дело по факту нападения 35-летнего мужчины на ребёнка переквалифицировано на более тяжкую статью. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

В ведомстве уточнили, что вечером 11 июля 2020 года в Бердске возле подъезда одного из домов по улице М. Горького мужчина встретил незнакомую ему четырёхлетнюю девочку, гуляющую с мамой. Внезапно он схватил ребёнка обеими руками за шею и с силой стал сдавливать её. На помощь девочке подоспела мать и очевидцы произошедшего.

Изначально было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ «Угроза убийством». Но полученные в ходе следствия доказательства позволили следователям переквалифицировать действия подозреваемого и предъявить ему обвинение по более тяжкому составу преступления — по ч.3 ст.30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»). Мужчина был взят под стражу.

Расследование дела продолжается.