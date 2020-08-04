Москва, , 12:56 — REGNUM С момента введения масочно-перчаточного режима в московском транспорте штраф за отсутствие защитных средств получили более 42 тысяч пассажиров. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил заместитель руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Олег Иванов.

«С момента ввода масочно-перчаточного режима было оштрафовано более 42 тысяч пассажиров», — сказал Иванов.

Он также напомнил о выборочных рейдах в вестибюлях станций московского метро и на наземном транспорте.

Иванов отметил, что специалисты стараются объяснить пассажирам целесообразность ношения масок в общественном транспорте, и большинство пассажиров прислушивается к рекомендациям.

Он подчеркнул, что штраф за отсутствие средств защиты по-прежнему составляет пять тысяч рублей.