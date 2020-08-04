Грозный, , 12:53 — REGNUM В Чечне проведено за все время пандемии коронавируса более 174 исследований на коронавирусную инфекцию. Число обследованных превысило 168 тыс. человек, что составляет более 11% жителей республики. Такие данные привело 3 августа региональное управление Роспотребнадзора.

Ведомство также сообщило, что в настоящее время в Чечне находятся на карантине почти 2200 человек, вернувшиеся из неблагополучных регионов по коронавирусу. Сняты с контроля медиков 28 992 человека.

В целях исключения попадания новой коронавирусной инфекции на территорию республики в аэропорту «Грозный — Северный» досмотрены 360 рейсов и 41 503 пассажира.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, к 4 августа в Чечне заразились опасной инфекцией 2102 человека, вылечились за все время 1393 пациента.