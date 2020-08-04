Ташкент, , 12:52 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 26 550, в том числе 722 — за минувшие сутки, сообщили 4 августа в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Среди регионов Узбекистана наибольшее число случаев обнаружено в Ташкенте — 15 675, Ташкентской области — 3294, Самаркандской области — 1094 и Андижанской области — 1043.

По состоянию на 4 августа в Узбекистане выздоровели 17 262 пациента с коронавирусом, или 65% от общего числа пациентов с COVID-19. Лечение продолжают 9127 пациентов. В тяжелом состоянии остаются 224 человека.

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