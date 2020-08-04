Астрахань, , 12:51 — REGNUM 34 новых случая заражения коронавирусом подтверждены в Астраханской области за минувшие сутки, сообщили в управлении пресс-службы и информации администрации губернатора региона 4 августа. Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,89.

«По данным министерства здравоохранения, на 4 августа в Астраханской области зарегистрирован 4751 подтверждённый случай заражения коронавирусной инфекцией (+34 человека за минувшие сутки)», — говорится в сообщении.

Выписаны 3766 пациентов, у которых COVID-19 был подтвержден положительным результатом теста. Скончались 49 пациентов. В инфекционных госпиталях для больных с COVID-19 остаются 664 человека.