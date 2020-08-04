Тбилиси, , 12:57 — REGNUM Родители 19-летней девушки Тамар Бачалиашвили, которая ранее была найдена мертвой, 4 августа вышли к зданию посольства США в Тбилиси и организовали митинг, требуя, чтобы к расследованию гибели их дочери подключилось ФБР. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Поскольку правительство Грузии бессильно расследовать убийство моей дочери, я требую привлечения Федерального бюро расследований США. Также требую встречи с послом США в Грузии Келли Дегнан», — цитируют журналисты мать погибшей девушки Теону Тамазашвили.

Женщина добавила, что через три дня, если ее требование не выполнят, она объявит голодовку.

Напомним, Бачалиашвили, работавшая в сфере кибербезопасности, пропала 18 июля. Ее случайно обнаружили через пять дней мертвой в своей машине, стоявшей в лесу возле Тетрицкало. Поскольку повреждений на теле не было, следовали к квалификации уголовного дела о похищении добавили статью «Доведение до самоубийства». Родители девушки уверены, что их дочь убили.

Грузинские СМИ также распространили версию, что Бачалиашвили якобы взломала файлы с секретной информацией и должна была ее кому-то передать. Тамазашвили на это сообщила, что незадолго до смерти ее дочь купила электрошокер.

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