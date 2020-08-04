Минск, , 12:44 — REGNUM Белоруссия выдержала экзамен эпидемией коронавируса, об этом 4 августа заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Мы выдержали этот экзамен, мы справились с этой бедой. Кто не слеп — тот это видит», — сказал Лукашенко в своем послании народу и парламенту.

Как сообщало ИА REGNUM, общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 68,1 тыс.

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