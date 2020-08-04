Новосибирск, , 12:40 — REGNUM В Новосибирской области, по данным Западно-сибирского гидрометцентра, повышение температуры до 30 °C и выше продержится в регионе до 6 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В региональном управление МЧС России отмечают, что из-за сухой и ветреной погоды в отдельных районах области сохраняется высокий класс пожароопасности. Кроме того, есть риск возникновения очагов природных пожаров, возгораний в быту, происшествий на водоёмах.

«Так, в Северном районе прогнозируется чрезвычайно высокая пожароопасность пятого класса из пяти возможных, — уточнили в ведомстве. — По данным космического мониторинга за прошедшие сутки термических точек не зафиксировано. На 4 августа в Новосибирской области действующих лесных пожаров нет».