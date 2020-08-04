Фергана, Узбекистан, , 12:39 — REGNUM В Ферганской области Узбекистана смягчили карантинные меры. Соответствующее решение принято на заседании регионального штаба по координации работ по борьбе с коронавирусом, сообщает агентство «УзА».

В Ферганской области разрешена деятельность частных дошкольных образовательных организаций, вещевых и животноводческих рынков, салонов красоты и парикмахерских, а также рынков строительных материалов.

В детских садах допускается организация групп по 15 человек, все помещения должны регулярно дезинфицироваться, на всех входах и выходах должны находиться пирометры для дистанционного измерения температуры.

Отметим, по состоянию на 4 августа в Узбекистане выявили 26 550 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 17 262 пациента, скончался 161 пациент. В Ферганской и Джизакской областях выявлено наименьшее число случаев.

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