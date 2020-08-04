Санкт-Петербург, , 12:48 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сделал экспресс-тест на антитела к COVID-19. В крови главы региона обнаружены антитела класса IgG. Об этом 4 августа сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дрозденко идет сдавать анализ Lenobl.ru

Напомним, в мае стало известно, что губернатор Ленобласти переболел коронавирусом. Госпитализация ему не потребовалась, заболевание прошло в лёгкой форме.

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Во время запуска акции «Ленинградское здоровье» губернатор региона протестировал на себе экспресс-тест на антитела к COVID-19.

Спустя 10 минут тест показал, что у главы региона обнаружены антитела класса IgG, которые обеспечивают длительную защиту от повторного заражения.

«Тесты хорошие, на себе проверил», — отметил Дрозденко.

В рамках акции «Ленинградское здоровье» в течение августа 67 мобильных медицинских комплексов проведут всеобщую диспансеризацию, побывав в 800 населенных пунктах региона.