Норсборг, , 12:37 — REGNUM Премьер-министр Стефан Лёвен не желает давать оценку произошедшему громкому убийству 12-летней девочки в Норсборге. Его пресс-секретарь Сами Машиаль рекомендовал задавшему вопрос журналисту Nyheter Idag обратиться к уже имеющимся комментариям членов правительства. Об этом 4 августа сообщила газета Fria Tider.

Напомним, что в ночь на 2 августа в Норсборге, расположенном недалеко от Стокгольма, возле заправочной станции была застрелена 12-летняя девочка, случайно оказавшаяся на месте происшествия вместе со своей собакой. Сообщается, что ребенок стал жертвой криминальных разборок, а смертельные ранения предназначались участникам враждующих преступных группировок.

Убийство 12-летней девочки стало ошеломляющим для всей Швеции, так как и представители средств массовой информации, и общественность не могут смириться с фактом, что в стране участились убийства, не имеющие отношения к «криминальной среде», то есть когда пострадавший или жертва не замешаны в совершении каких-либо преступлений, а их смерть или увечье стали результатом стечения обстоятельств.

Журналисты Nyheter Idag попытались получить комментарий от премьер-министра Швеции Лёвена, обратившись к его пресс-секретарю Сами Машиалю. Однако в ответ Машиаль сказал, что по факту убийства уже высказывались министр внутренних дел Микаэль Дамберг и министр юстиции Морган Юханссон, дав понять, что комментария от Лёвена журналисты не получат.

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