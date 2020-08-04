Вашингтон, , 12:35 — REGNUM Ураган «Исаиас», который ранее сформировался в Атлантическом океане и обрушился на побережье американского штата «Северная Каролина», ослабел до уровня тропического шторма. Об этом 4 августа сообщает Национальный центр по предупреждению об ураганах США (NHC).

«Исаиас» ослаб до уровня тропического шторма над восточной частью Северной Каролины», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент сильные дожди и ветер с угрозой торнадо начали распространяться на территорию штата Вирджиния.

Кроме этого, уточняется, что скорость ветра в тропическом шторме доходит до 30,5 м/с и в настоящее время он находится на расстоянии в 55 км в эго-западном направлении от города Гринвилл в штате Северная Каролина, двигаясь на северо-восток со скоростью 10,8 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ураган «Исаиас» вечером 3 августа обрушился на побережье штата Северная Каролина в США.

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