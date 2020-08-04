Стокгольм, , 13:22 — REGNUM В настоящее время расходы властей Швеции на обеспечение подсудимых услугами бесплатных государственных защитников быстро возросли. Ожидается, что к 2022 году они увеличатся почти на 13%. Об этом 3 августа сообщила газета Dagens Nyheter.

В целом расходы шведских судов на предоставление бесплатных адвокатов увеличились с 2017 по 2018 год на 4,5% — на 64 миллиона шведских крон (€6,21 млн), — и составили 1,48 миллиардов шведских крон (€143,6 млн). Такой рост произошел, несмотря на то, что почасовые расходы государственных защитников увеличились всего лишь на 1,5%.

Однако стоит иметь в виду, что затрачиваемое адвокатами время на работу с судебными кейсами, увеличилось на 7,3%.

Ожидается, что к 2022 году общие расходы на обеспечение подзащитных бесплатными защитниками увеличатся на 12,7% по сравнению с 2019 годом. О какой конкретно сумме идет речь, журналисты Dagens Nyheter не сообщили.