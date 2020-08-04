Ростов-на-Дону, , 12:38 — REGNUM Вторая смена летнего отдыха детей стартовала 4 августа в Ростовской области, сообщает пресс-служба областного правительства.

Так, оздоровительный лагерь «Мир» примет около 350 детей. Между сменами в лагере провели генеральную уборку и дезинфекцию, лагерь действует с соблюдением санитарных требований, в частности, принимает детей только со справкой об эпидокружении.

Оздоровительная летняя кампания началась в Ростовской области 3 июля, в 19 лагерях уже отдохнули почти 6 тыс. детей.

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