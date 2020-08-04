Стокгольм, , 12:44 — REGNUM Исследователь из Шведского института оборонных исследований Дэвид Линдал считает, что социальная сеть Tiktok собирает большие объемы информации о своих пользователях по всему миру, которые могут попасть в руки иностранных спецслужб. Поэтому, по его мнению, китайский видеосервис TikTok является «агрессивным» приложением. Об этом 3 августа сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

По словам Линдала, TikTok агрегирует информацию с мобильных устройств пользователей, даже когда приложение закрыто. Речь идет о том, что граждане пишут, ищут в поиске браузеров, снимают на фото‑ и видеосъемку. Приложение TikTok также может получить доступ к детализации звонков.

«TikTok очень агрессивен, когда дело доходит до сбора информации», — заявил Линдал.

Напомним, что активное обсуждение работы TikTok было вызвано возможной блокировкой приложения на территории Соединенных Штатов Америки. 3 августа президент Дональд Трамп потребовал продать видеосервис одной из американских IT-компаний до 15 сентября.