Москва, , 12:31 — REGNUM Китайский автопроизводитель Haval создал для российского рынка более технологичное исполнение кроссовера F7. Фото с авто распространила пресс-служба компании.

Новинка получила название Tech Plus. Её стоимость пока не сообщается. Машина оснащена дополнительными опциями и новыми дизайнерскими акцентами на кузове.

Автопроизводитель оснастил модель расширенным пакетом помощников водителя. В их число входит система мониторинга слепых зон, парктроник, система распознавания дорожных знаков, а также помощник удержания полосы движения. Также модель имеет адаптивный круиз-контроль с системой автоматического торможения и с опцией распознавания пешеходов.

Под капотом авто функционирует четырехцилиндровый двухлитровый бензиновый агрегат мощностью 190 «лошадей», который сочетается с роботизированной трансмиссией 7DCT.

Напомним, всего, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в июне 2020 года дилеры компании Haval в России реализовали 1444 автомобиля — на 99% больше, чем в июне прошлого года.

Читайте также: Haval представил в Китае новый кроссовер DaGou