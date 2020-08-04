Переславль-Залесский, Ярославская область, , 12:30 — REGNUM Глава города Переславль-Залесский Ярославской области Валерий Астраханцев предложил новый метод борьбы с борщевиком Сосновского. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на администрацию Переславского городского округа.

Выкашивание борщевика City-yaroslavl.ru

В качестве эксперимента в рамках борьбы с борщевиком Сосновского глава Переславля предлагает высаживать замещающие растения. Об этом он заявил на общегородской планерке. Валерий Астраханцев ссылается на опыт Прибалтики, где высаживали козлятник. Растение предлагается посеять на территории в несколько гектаров. Правда, согласно официальным данным, козлятник также является ядовитым растением и содержит алкалоиды.

Тем временем в Ярославле констатируют рост городских территорий, зараженных борщевиком Сосновского. На данный момент речь идет о площади в 14,4 гектара. В областном центре с ядовитым растением борются по старинке.

«Мы проводим работы с интервалом в 2−3 недели. Работаем механическим способом — кошение тракторными косами или кошение в специальной защитной одежде. Больше всего скопление борщевика в Заволжском районе, это микрорайон «Резинотехника». Дело в том, что рядом есть несколько совхозов заброшенных, и семена оттуда летят очень сильно», — рассказал и.о. директора МБУ «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов.

В Ярославле в 2021 году планируют обрабатывать борщевик гербицидами, правда, химическое вытравливание не коснется общественных территорий и парков города.

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