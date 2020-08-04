Самара, , 12:34 — REGNUM Музей Куйбышевской железной дороги открылся после реконструкции в Самаре. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба департамента информационной политики Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, в настоящее время в музее собрано свыше трех тысяч артефактов и экспортов, многие из которых являются уникальными. Это фотографии железной дороги разного времени, форма, инструменты и предметы обихода. А 4 августа экспозиция вновь стала доступной для посетителей.

Отмечается, что значительная часть экспозиции посвящена труду работников железной дороги в годы Великой Отечественной войны.

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