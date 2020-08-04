Норсборг, , 12:33 — REGNUM 2 августа в Швеции произошло громкое убийство. Возле заправочной станции в комунне Ботчюрка, расположенной в 17 километрах от Стокгольма, была застрелена 12-летняя девочка. Одно из крупнейших средств массовой информации в Швеции SVT Nyheter, вместе со ссылкой на новость об убийстве ребенка опубликовало в своем аккаунте в Twitter запись следующего содержания: «12-летняя девочка оказалась не в том месте не в то время». О комментариях рассерженных пользователей по поводу данного высказывания рассказали журналисты газеты Fria Tider в своем материале от 3 августа.

Напомним, что в ночь на 2 августа в Норсборге, расположенном в Ботчюрке, была ранена 12-летняя девочка, которую вскоре доставили в больницу. От полученных ранений ребенок скончался на операционном столе. Полицейское расследование в отношении данного дела, всколыхнувшего шведскую общественность тем фактом, что на улицах своего города теперь может быть застрелен каждый, продолжается.

В 18:10 в аккаунте SVT Nyheter появилась новость о том, что к убийству ребенка причастны организованные преступные группировки, так как «банды стоят за стрельбой со смертельным ранением». Однако пользователей социальной сети удивила запись, опубликованная вместе со ссылкой.

Вот несколько комментариев от рядовых подписчиков под данным постом:

«Нет, ни в чем не повинный человек в свободной стране никогда не может оказаться в не том месте в не то время».

"Да, она, безусловно, была в не том месте не в то время. Она была в Швеции».

»Как вы вообще можете ставить такой заголовок? Вы раз за разом проталкиваете свою повестку и так приукрашиваете все словами, которые направлены на нормализацию происходящего».

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