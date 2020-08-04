Стокгольм, , 13:28 — REGNUM Защита полости рта и органов дыхания способствует замедлению распространения вирусов типа SARS-CoV-2, более известных как коронавирусы. Данный вывод следует из пресс-релиза Каролинского института. Это заявление воспринимается как данность во многих странах, но не в Швеции, где, как напомним, отсутствует обязательный масочный режим в публичных местах. Об этом 3 августа сообщила газета Fria Tider.

Специалисты Каролинского института в Стокгольме совместно со своими коллегами из канадского Университетом Макмастера провели исследование, в ходе которого были изучены опубликованные материалы, представляющие научную ценность и достоверность, с целью выяснения, насколько эффективна защита полости рта и органов дыхания для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Отмечается, что клиническое исследование, в котором были бы задействованы живые испытуемые, не может быть проведено, так как оно будет «неэтичным». Вместо этого исследователи просмотрели 25 уже опубликованных статей, которые касаются фильтрующих свойств различных предметов для защиты рта, сделанных из разных материалов.

Хуан Хесус Карреро, профессор эпидемиологии на кафедре медицинской эпидемиологии и биостатистики Каролинского института, принимавший участие в исследовании, четко заявил:

«Литература, которую мы нашли, ясно доказывает, что защитные материалы могут уменьшить распространение вирусов и защитить носителей защиты, некоторые из них — очень даже эффективно».

Напомним, что вопрос — носить или не носить маску в общественных местах? — в Швеции в настоящее время никак не регулируется. 29 июля министр Швеции по социальным вопросам Лена Хелленгрен дала понять, что обязательного ношения масок на территории страны не будет.

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