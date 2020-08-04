Нижний Новгород, , 12:27 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 4 августа выздоровели после заражения коронавирусом 81 178 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного общероссийского штаба.

Таким образом, от общего числа носителей коронавируса в округе, число которых достигло 106 259 человек, более 76,39% уже выздоровели.

В очередной раз число новых выявленных носителей коронавируса оказалось ниже количества выписавшихся по выздоровлении граждан. Так, за сутки выявили 805 новых случаев заражения коронавирусом, а выписаны в округе 1037 человек.

За минувшие сутки самое значительное число выписанных зарегистрировано в Нижегородской области — 276 человек, в Оренбургской области — 139, в Башкирии — 91, в Саратовской области — 85, в Ульяновской области — 76, в Чувашии — 63, в Марий Эл — 52, в Пензенской области — 47, в Удмуртии — 46, в Пермском крае — 43, в Мордовии — 40, в Самарской области — 36, в Татарии — 29, в Кировской области — 14.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 4 августа в России подтверждено 861 423 случая заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 5159 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 12,33%. Полностью выздоровел 661 471 житель России. Доля выздоровевших жителей Поволжья среди граждан страны, победивших коронавирус, составляет более 12,27%.

Читайте также: В Поволжье впервые за три месяца выявили 805 новых носителей коронавируса