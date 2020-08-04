Ставрополь, , 12:31 — REGNUM Следователи на Ставрополье завершили расследование уголовного дела против 33-летнего жителя города Батайска Ростовской области, который обвиняется в мошенничестве на сумму более 21 млн рублей. Материалы дела направлены в суд, сообщили ИА REGNUM 4 августа в пресс-службе правительства края.

По версии следствия, с января 2017 по ноябрь 2018 года обвиняемый оказывал жителям Ставрополья посреднические услуги при продаже и покупке жилья, коммерческой недвижимости и транспортных средств. Однако, получая от граждан деньги и автомобили, свои обязательства злоумышленник не исполнял и присваивал их себе. Кроме того, он незаконно приобрел право на недвижимое имущество двух граждан.

Фигуранту предъявлено обвинение в 23 эпизодах мошенничества — именно столько человек стали жертвами злоумышленника. Уголовное дело рассмотрит Кисловодский городской суд Ставропольского края.

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