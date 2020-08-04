Стокгольм, , 12:28 — REGNUM Министр внутренний дел Швеции Микаэль Дамберг принес свои соболезнования родителям застреленной 12-летней девочки, ставшей случайной жертвой криминальных разборок. Министр также пообещал сделать все возможное, чтобы предотвратить вербовку новых членов организованных преступных группировок. Об этом 4 августа сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Напомним, что в ночь на 2 августа в Норсборге, расположенном недалеко от Стокгольма, возле заправочной станции была застрелена 12-летняя девочка, случайно оказавшаяся на месте происшествия вместе со своей собакой. Сообщается, что ребенок стал жертвой криминальных разборок, а смертельные ранения предназначались участникам враждующих преступных группировок.

Убийство 12-летней девочки стало ошеломляющим для всей Швеции, так как и представители средств массовой информации, и общественность не могут смириться с фактом, что в стране участились убийства, не имеющие отношения к «криминальной среде», то есть когда пострадавший или жертва не замешаны в совершении каких-либо преступлений, а их смерть или увечье стали результатом стечения обстоятельств.

«Это по-настоящему трагично. Многие испытывают чувство гнева по отношению к преступным группировкам, которые не проявляют сочувствия из-за того, что в их перестрелки вовлекаются другие люди. Нет слов, чтобы описать горе родителей, теряющих своего ребенка вот таким образом… Мы должны прилагать все силы на борьбу с преступностью. Мы расширяем полицию за счет увеличения числа сотрудников и принятия на вооружения новых практик, но если мы не остановим рекрутирование молодежи в криминалитет, то никакие жесткие меры не будут играть такой большой роли», — заявил Дамберг.

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