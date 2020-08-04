Киев, , 12:24 — REGNUM На Украине может быть значительное увеличение количества случаев коронавирусной болезни во время эпидсезона гриппа и ОРВИ, в частности с октября по апрель.

Об этом на брифинге 4 августа заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Чиновник отметил, что в Европе явно начинается «вторая волна», соответственно, для Украины также прогнозируется рост количества случаев коронавируса.

По оценке Ляшко, в целом система здравоохранения Украины пока справляется с «коронавирусной» нагрузкой, но не ясно, как будут разворачиваться события в случае резкой вспышки заболеваемости.

ИА REGNUM напоминает, что всего за время пандемии на Украине коронавирус подтвердили у 74 219 человек. За последние сутки насчитывается более 1 тыс. заболевших, больше всего больных традиционно во Львовской области страны.