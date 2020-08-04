Москва, , 12:21 — REGNUM Специалисты Роскачества дали рекомендации для увеличения срока службы и быстродействия ноутбуков, сообщает 4 августа портал «Роскачество».

Эксперты порекомендовали не спешить с покупкой новой техники, а разобраться в причинах замедления работы ноутбука и самостоятельно устранить неполадки. В частности, замедление работы жесткого диска может быть связано с отсутствием регулярной дефрагментации.

Это проблема актуальна для операционных систем Windows 7 или более ранних. Руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов порекомендовал бережно обращаться с жёстким диском. По его словам, нельзя перегревать и ронять компьютер.

Специалисты также опровергают распространенное мнение о замедлении работы системы при увеличении количества файлов. Исключение составляет перегруженность диска, на котором установлена операционная система. Поэтому рекомендовано сохранять 15−30% пустого места на таком диске.