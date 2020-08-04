Джакарта, , 12:21 — REGNUM В Индонезии за сутки выявили 1922 случая заражения SARS-CoV-2 на территории страны, сообщает Detik.

По состоянию на 4 августа 2020 года в Индонезии подтвердили 115 056 случаев заражения SARS-CoV-2 и 5388 случаев смерти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, десятки миллионов людей на Филиппинах вернулись на карантин после того, как врачи предупредили о росте новых случаев заражения SARS-CoV-2.

Подробнее в материале: На Филиппинах снова ввели карантин

Читайте развитие сюжета: В Индонезии уровень преступности снизился на 3%