Чебоксары, , 12:19 — REGNUM В Чувашии утверждены положения о нагрудном знаке и почётной грамоте за развитие добровольчества. Соответствующее постановление подписал врио главы республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Нагрудный знак и почетная грамота «За развитие добровольчества (волонтерства) в Чувашской Республике» не являются государственными наградами. Ходатайство о поощрении будет вноситься в администрацию главы республики с предоставлением характеристики кандидатов «с указанием его конкретных личных заслуг и ранее полученных наград и поощрений» и справки-объективки.

Финансирование расходов на изготовление нагрудного знака будет предусмотрено в республиканском бюджете Чувашии.

Отметим, что данное решение принято в рамках исполнения указа «О мерах поощрения за вклад в развитие добровольчества (волонтерства) в Чувашской Республике», который подписан 8 июня. В регионе свыше работают более 1,7 тыс. добровольческих объединений, в которых насчитывается 50 тыс. человек.

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