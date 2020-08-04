Новоаннинский район, Волгоградская область, 4 августа 2020, 12:19 — REGNUM Два удара по лицу получил глава сельского поселения в Новоаннинском районе Волгоградской области. Чиновник попросил местного жителя надеть защитную маску в магазине.
Инцидент произошёл в июле. По словам следователя межрайонного следственного отдела Алины Коноваловой, глава одного из хуторов зашёл в сельский магазин и попросил покупателей надеть маски. Его просьбу выполнили все, кроме одного посетителя. Мужчина начал доказывать, что маски уже никто не носит, чиновник пообещал привлечь спорщика к административной ответственности. Недовольный посетитель вышел на улицу и продолжил препирательство с главой.
Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти».