Ростов-на-Дону, , 12:13 — REGNUM Первый этап работ по благоустройству мемориала «Сквер» в Куйбышевском районе Ростовской области стартовал 4 августа. Об этом информирует пресс-служба правительства области.

Здесь похоронены 366 бойцов, погибших на Миус-фронте. Благодаря поисковикам известны имена всех павших воинов. Прежде на этом месте находился госпиталь, мемориал с памятником советскому воину и мраморными плитами соорудили в 1950 году.

Сначала возле памятника уложат тротуарную плитку, разобьют клумбы, высадят цветы и установят ограждение. Капитальный ремонт памятника предполагается на втором этапе.

Работы проходят в рамках федеральной программы по увековечению памяти погибших при защите Отечества, рассчитанной на 2019−2024 годы. Из федерального бюджета на них выделено 1,8 млн рублей, из областного и местного — ещё 267,5 тыс. и 14,5 тыс. рублей соответственно.

Всего на территории Ростовской области находятся 1922 объекта, посвященные памяти участников Великой Отечественной войны.