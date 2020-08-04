Нальчик, , 12:12 — REGNUM В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Его фигурантами стали руководители ООО «Ультрамет» — компании, которая занимается скупкой и продажей лома цветных металлов, сообщили ИА REGNUM 4 августа в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как установлено, за два года, начиная с 2018-го, предприниматели смогли утаить от налоговой 604 млн рублей. Такая сумма накопилась благодаря тому, что злоумышленники предоставили в надоговой декларации за отчетные периоды недостоверные сведения и снизили таким образом существенно сумму, уплаченную в качестве налога на добавленную стоимость.