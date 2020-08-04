Екатеринбург, , 12:13 — REGNUM Пруд у Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского в Екатеринбурге стоит восстановить, заявил глава города Александр Высокинский.

Во время объезда градоначальник поручил ответственным лицам просчитать, удастся ли осуществить задуманное, передаёт портал «Е1».

Глава комитета по благоустройству в мэрии Екатеринбурга Тамара Благодаткова уточнила, что сейчас рассматриваются два проекта моста над пока не восстановленным прудом. Стоимость строительства составит от 54 до 60 млн рублей в зависимости от выбранного проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее градоначальник поручил открыть все аттракционы в парке Маяковского.

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