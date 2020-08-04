Москва, , 12:10 — REGNUM Каждый третий житель России (33%) хотел бы иметь земельный участок, чтобы построить на нём собственный дом. Нет желания иметь земельный надел у 23%, показал опрос ВЦИОМ.

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Собирать урожай овощей, ягод и фруктов со своей земли мечтают 27% граждан. Построить летний дачный домик на ней хотят 14% опрошенных.

Стать фермером и вести крестьянское хозяйство желают 13%. Продавать произведенные самостоятельно продукты питания и иметь доход намерены 12%. Просто любят работать на земле 11%.

Опрос проведен 29 июля 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, бльшинство жителей России — владельцев земельных участков стали всё чаще воспринимать дачу как место для отдыха, а не для труда.

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