Тбилиси, , 12:12 — REGNUM Служебные квартиры, находящиеся на балансе министерства обороны Грузии, начали передавать в собственность военнослужащим, которые там живут. Об этом 4 августа заявил на брифинге замглавы минобороны страны Джуаншер Бурчуладзе, сообщает «Общественное телевидение».

Как рассказал представитель ведомства, в собственность передадут порядка 5 тыс. квартир. Жилье будет передано действующим военнослужащим и тем, кто был уволен, но имеет право на получение квартиры.

Данное решение принято в ходе реализации проекта по улучшению жилищных условий военнослужащих и членов их семей. Об этом было объявлено 17 июля.

Стоит отметить, что грузинские власти на протяжении многих лет не обеспечивали всех военнослужащих положенным им жильем. Темпы строительства для нужд министерства обороны Грузии такие, что военные годами живут в служебных квартирах в ожидании положенной жилплощади. Перед выборами в парламент страны им разрешили оформить квартиры в собственность.