Йошкар-Ола, , 12:09 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на утро 4 августа ещё один житель республики скончался от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

С учетом нового летального случая общее число жертв COVID-19 в республике выросло до 35 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл по состоянию на 4 августа выявили 15 новых носителей коронавируса. Всего в республике подтверждено 3830 случаев заражения SARS-CoV-2. До настоящего момента полностью выздоровели в республике 3303 человек, таким образом более 86,24% от общего числа носителей коронавируса в республике уже выздоровели.

Читайте также: В Марий Эл выявили 15 новых носителей коронавируса