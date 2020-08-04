Йошкар-Ола, , 12:05 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 4 августа выявили 15 новых носителей коронавируса. Всего в республике подтверждено 3830 случаев заражения SARS-CoV-2, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

До настоящего момента полностью выздоровели в республике 3303 человек, таким образом более 86,24% от общего числа носителей коронавируса в республике уже выздоровели. За последние сутки выписаны 35 человек. 35 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, один житель республики — за минувшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 4 августа выявили 805 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 106 259 случаев.