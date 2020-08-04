Москва, , 12:05 — REGNUM На дорогах Москвы появился велопатруль, состоящий из велосипедистов, которые смогут оказывать оперативную помощь, следить за состоянием светофоров и велопарковок, а также фиксировать неправильные парковки. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Штат из четырех велосипедистов будет курсировать внутри Бульварного кольца и на Лесной улице. Велопатруль — бригада велосипедистов, оборудованная всем для оперативной помощи на дорогах: аптечкой и водой, ремонтным комплектом для велосипеда, огнетушителем и бланками европротокола. Велопатруль также будет следить за состоянием светофоров, знаков, велопарковок и станций велопроката и в случае необходимости оставлять заявки на ремонт. Патрульные будут фиксировать неправильные парковки и проводить с нарушителями разъяснительные беседы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ключевая цель велопатруля — «делать движение безопасным и помогать всем участникам дорожного движения».

В департаменте призвали как велосипедистов, так и водителей автомобилей и даже обычных пешеходов обращаться к специалистам патруля в любой проблемной ситуации.

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