Томск, , 12:04 — REGNUM По состоянию на 4 августа в Томской области коронавирус выявлен у 4358 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 48 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации региона.

Выздоровели ещё 58 человек. Общее число выздоровевших — 2901.

За весь период в Томской области скончались 40 пациентов с коронавирусом. В том числе за минувшие сутки умерли два человека. Они входили в группу риска по возрасту и заболеваниям сердечно-сосудистой и эндокринной системы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области по состоянию на 3 августа коронавирус выявлен у 4310 человек.

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