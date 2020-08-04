Тула, 4 августа 2020, 11:58 — REGNUM 33 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Тульской области, данные 4 августа опубликовал федеральный оперативный штаб.
За сутки статистика смертности среди пациентов с COVID-19 пополнилась двумя новыми случаями. 35 пациентов за последние сутки выписаны с выздоровлением.
За период пандемии в Тульской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 8444 человек — в последние дни фиксируется значительное снижение суточного числа случаев заражения. Выписаны с выздоровлением уже 7052 человека. Скончались 250 пациентов.