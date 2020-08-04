Тбилиси, , 12:01 — REGNUM Линия электропередачи, пострадавшая в результате наводнения в Онском муниципалитете края Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия в Грузии, восстановлена, и электричество подается во все населенные пункты района. Об этом 4 августа сообщила краевая пресс-служба.

Также сообщается, что продолжаются работы по восстановлению дорог и мостов, пострадавших во время разгула стихии. Восстановлено 80% дорог, с восьми сёлами налажено сообщение по временным путям, четыре еще остаются отрезанными от внешнего мира.

По данным пресс-службы, полностью восстановлено автомобильное движение в сёла Гоми-Джинчвиси и Жамириети. Ведется подсчет ущерба от стихийного бедствия.

Напомним, в Онском муниципалитете Грузии 29 июля из-за дождей вышла из берегов река Риони. Потоками воды был нанесен сильный ущерб инфраструктуре района, 12 сёл были отрезаны от внешнего мира. Позже премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что дорогу к оставшимся четырем сёлам получится проложить примерно через месяц.

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