Москва, , 11:53 — REGNUM Житель Москвы Михаил М. судился с мэрией Москвы из-за включенного в тёплую погоду отопления. Об этом 4 августа сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, в апреле 2019 года коммунальщики не отключали отопление, несмотря на тёплую погоду. Михаил М. сначала звонил в диспетчерскую, а после подал в Зюзинский райсуд иск к мэрии города, поскольку решение об отключении тепла принимается централизованно. Гражданин требовал компенсации за якобы понесённый им моральный ущерб.

Тем не менее суд отказался удовлетворять требования, в том числе и после апелляции.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экологии Франции Барбара Помпили объявила, что запрет на обогреваемые террасы не вступит в силу зимой. Правительство Франции планировало запретить их весной 2021.

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