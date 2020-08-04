Куртамыш, Курганская область, , 11:52 — REGNUM В Курганской области, в Куртамышской районной больнице прошла оптимизация за счёт детского отделения. Об этом сообщает ИА «Красная Весна».

Житель Куртамыша обратился в издание с тревожным сигналом. Детское отделение районной больницы перевели на один этаж с терапией и неврологией, уплотнив два последних отделения. Дети, взрослые и люди, поступающие в больницу в состоянии сильного наркотического или алкогольного опьянения, расположены сейчас на одном этаже.

«В неврологию привозят с «белочкой»… проход в детское отделение свободный», — отметил житель Куртамыша.

В департаменте здравоохранения Курганской области подтвердили факт оптимизации Куртамышской больницы.

«После перевода детского отделения, на освободившихся площадях организовано отделение для лечения пациентов с лёгким и бессимптомным течением заболевания новой коронавирусной инфекции СОVID-19 на 20 коек», — пояснили в депздраве региона.

Но заметили, что дети отделены от взрослых европерегородками, то есть несовершеннолетние пациенты расположены обособленно.