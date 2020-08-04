Куртамыш, Курганская область, 4 августа 2020, 11:52 — REGNUM В Курганской области, в Куртамышской районной больнице прошла оптимизация за счёт детского отделения. Об этом сообщает ИА «Красная Весна».
Житель Куртамыша обратился в издание с тревожным сигналом. Детское отделение районной больницы перевели на один этаж с терапией и неврологией, уплотнив два последних отделения. Дети, взрослые и люди, поступающие в больницу в состоянии сильного наркотического или алкогольного опьянения, расположены сейчас на одном этаже.
В департаменте здравоохранения Курганской области подтвердили факт оптимизации Куртамышской больницы.
Но заметили, что дети отделены от взрослых европерегородками, то есть несовершеннолетние пациенты расположены обособленно.