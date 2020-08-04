Мурманск, , 11:50 — REGNUM Депутаты мурманского горсовета отчитались о доходах за 2019 год.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе депутатского корпуса, доход председателя Андрея Сысоева (ЕР) за год составил 2,8 млн рублей. В его собственности находятся две двухкомнатные квартиры, и доля в двухкомнатных апартаментах. Кроме того, Сысоев задекларировал нежилое здание и земельный участок.

Больше всего заработала депутат Антонина Таран (СР) — 73,8 миллионов рублей. В ее собственности — три сельскохозяйственных земельных участка, один садовый участок и один приусадебный участок. Вместе с тем, Таран владеет двумя паркингами, двумя трёхкомнатными квартирами и жилым домом.

Самая скромная декларация — у депутата Антона Набатова (ЕР), за год он заработал 392,9 тысяч рублей. Он владеет двухкомнатной квартирой и автомобилем Honda Crosstour.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель Следственного управления СК РФ по Мурманской области Андрей Ефремов в 2019 году заработал 6,7 млн рублей.