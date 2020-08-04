Москва, , 11:50 — REGNUM Данные избирателей, принявших участие в электронном голосовании по Конституции РФ, которые утекли в сеть и попали в оборот к хакерам, недействительны. Такое заявление сегодня, 4 августа, сделал руководитель московского общественного штаба по наблюдению за общероссийским голосованием по изменению Конституции Илья Массух.

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«Выяснилось, что данные паспортов, фамилии абсолютно не совпадают, таких людей не было на электронном голосовании. Я бы сказал, что их и в природе нет», — приводит РИА Новости слова Массуха.

Глава штаба пояснил, что утечка произошла при передаче данных о голосовавших гражданах в участковые комиссии во время сверки списков для исключения двойного голосования. При этом он подчеркнул, что никаких негативных последствий для граждан с появлением в даркнете этих данных не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, ране стало известно, что на одном из форумов даркнета появились предложения о продаже около 1,1 млн номеров и серий паспортов граждан РФ, которые принимали участие в электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ. Каждая позиция оценивается в $1,5. При этом оптовым покупателям эти данные обойдутся дешевле — по $1 за каждую строку сведений. Как утверждает продавец, база данных «полностью свежая».