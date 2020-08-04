Ульяновск, , 11:48 — REGNUM В Ульяновской области за сутки подтверждено 109 случаев заражения SARS-CoV-2, новых летальных исходов нет. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По информации на 4 августа (10:35 мск), с начала пандемии коронавируса в Ульяновской области подтверждено 9526 случаев заражения, в том числе за последние сутки — 109.

Выздоровели 6688 человек, из них за сутки выписаны 76 человек. В настоящее время продолжают лечение 2765 пациентов.

Новых летальных исходов в Ульяновской области нет, всего умерли 73 пациента с COVID-19.

Напомним, в регионе сохраняется масочно-перчаточный режим. Также гражданам в целях профилактики необходимо соблюдать правила личной гигиены мыть руки с мылом, при отсутствии возможности — использовать антисептические средства. При ухудшении самочувствия остаться дома и вызвать врача на дом.

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